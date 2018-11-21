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Avrupa Komisyonu İtalya'nın bütçe taslağını reddetti

Avrupa Komisyonu, İtalya hakkında borç prosedürlerine uymadığı gerekçesiyle yeni bir karar aldı.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 15:10..
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İtalyan ANSA haber ajansının haberine göre, Avrupa Komisyonu bir kez daha İtalya'nın bütçe taslağını reddetti. Komisyon'un, İtalya hakkında borç prosedürlerine uymadığı gerekçesiyle disiplin prosedürü başlattığı ifade edildi. Geçtiğimiz ay da İtalya'nın 2019 yılı bütçe planı, birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddedilmişti.

BÜTÇE TASLAĞI HAZIRLAMIŞTI

İtalya, nisan ayında açıkladığı istikrar programında 2019 yılı bütçe açığı hedefini yüzde 0,8 olarak belirlemişti. Yeni hükümet ise bu oranı planlananın 3 katı kadar artıracak bir bütçe taslağı hazırlamıştı.

AB üyesi ülkelerin, ekonomik ve parasal birliğe katılımı için öngörülmüş zorunlu koşulların belirlendiği Maastricht kriterlerine göre, ülkelerin kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu oranın aşılması durumund,a ilgili ülkenin düzeltici önlemler alması ve kamu harcamalarını azaltması gerekiyor.

İTALYA İLE AB ARASINDAKİ BÜTÇE KRİZİ

İtalya'nın, gelecek yıl bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin, 15 Ekim'de AB Komisyonu'na gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için GSYH'ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı. İtalya'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler gelmişti.

HEDEFLERDEN SAPMASINI GEREKÇE GÖSTERDİLER

AB Komisyonu, geçen günlerde İtalyan hükümetine gönderdiği mektupta, İtalya'nın 2019 bütçe kanununun İstikrar Paktı tarihinde görülmemiş şekilde hedeflerden sapma gösterdiğini ve bunun paktın yükümlülüklerine uyulmamasına yol açtığını vurgulamıştı.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunuyor. İtalya'nın, borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor. Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran, İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.

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