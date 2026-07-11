Avrupa ve İngiltere sahillerinde et yiyen ölümcül bakteri alarmı

Son yıllarda artan sıcak hava dalgaları tüm dünyayı derinden etkiledi.

Ancak sıcak hava dalgasından en çok etkilenen bölge, yetersiz tedbirler sonucu Avrupa kıtası oldu.

İngiltere basınından The Sun'ın haberine göre, Avrupa bölgesi bir yandan sıcak hava ile boğuşurken tüm kıtayı tehdit edebilecek bir bakteri, hızla yayılmaya başladı.

AVRUPA DENİZLERİNDE HIZLA YAYILIYOR

Habere göre et yiyen ölümcül bakteri Vibrio vulnificus (et yiyen bakteri), Avrupa denizlerinde hızla yayılıyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Vibrio vulnificus'un geçmiş yıllara göre daha hızlı yayıldığını fark edince kıtadaki deniz suyu sıcaklığı ve tuz oranına göre bir risk haritası hazırladı.

SICAK HAVA DALGASI ETKİLEDİ

Yapılan analizler, normal şartlarda yaz ortasında artması beklenen bakteri yoğunluğunun, bu yıl mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle çok daha erken seviyelere ulaştığını gösterdi.

AKDENİZ VE ATLAS OKYANUSU UYGUN ORTAM SUNMUYOR

Böylece Vibrio'nun bu yıl Avrupa'yı etkisi altına almasındaki sebep ortaya çıkmış oldu.

Uzmanlar, Akdeniz ve Atlas Okyanusu’nun yüksek tuz oranı nedeniyle bu bakteri için genel olarak uygun bir ortam sunmadığını belirtti.

TATLI SU

Ancak yoğun yağışlar sonrası nehirlerden denize karışan tatlı sular bu durumu değiştirebiliyor.

EN RAHAT YAYILDIĞI BÖLGELER

Şu an için bakterinin en rahat çoğaldığı ve en yüksek riskin görüldüğü yerler arasında Baltık Denizi ile Kuzey Denizi kıyıları öne çıkıyor.

Risk haritasında Bulgaristan, Fransa, Almanya, Romanya ve İsveç gibi ülkelerin kıyı bölgeleri dikkat çekerken, geçtiğimiz günlerde bazı İspanyol plajlarının bu tehlike nedeniyle geçici olarak kapatıldığı biliniyor.

VİBRİO VULNİFİCUS NEDİR?

Vibrio vulnificus; sıcak, tuzlu ve az tuzlu kıyı sularında doğal olarak yaşayan ve insanlarda vibriyosis adı verilen enfeksiyonlara yol açan bir mikroorganizma türüdür.

Bu ailenin en tehlikeli türü olan Vibrio vulnificus, açık yaralardan vücuda girdiğinde derin dokuları hızla tahrip ederek halk arasında "et yiyen bakteri" olarak bilinen nekrotizan fasiit hastalığına yol açar.