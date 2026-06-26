Avrupa'da otomobil satışları mayısta arttı: İşte en çok satan markalar

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan resmi verilere göre, 2026 yılının Mayıs ayında otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artış gösterdi.

Bu süreçte İtalya yüzde 7,6'lık tescil artışıyla en güçlü pazar olarak öne çıkarken, İspanya ise yüzde 0,8 düşüşle gerileyen tek büyük pazar oldu.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ZİRVEYE KOŞUYOR

Ocak-Mayıs dönemi boyunca bataryalı elektrikli araçlar, pazar paylarını artırarak toplam pazarın yüzde 20'sine ulaşmayı başardı.

Pazarın lideri konumundaki hibrit modeller ise 1,8 milyon adetlik satışla yüzde 37,8 pazar payı elde ederek benzinli modelleri geride bıraktı.

EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI

Mayıs ayında tek başına 300 bin adetten fazla araç satan Volkswagen Grubu, pazarın zirvesindeki yerini sağlam bir şekilde korudu.

Lideri takip eden Stellantis, Renault, Hyundai ve BMW ise Avrupa'da ilk beşi tamamlayan diğer güçlü markalar oldu.

Geleneksel benzinli ve dizel seçenekler günden güne güç kaybederken Çinli üreticiler Geely, SAIC ve BYD listede hızla tırmanmaya devam ediyor.