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Avustralya'da 5 kez vurulan papağan hayata tutundu

İki farklı silahla beş kez vurulup kurtulan papağana, Mr. Cocky (Bay Ukala) adı verildi.

Haber Merkezi | 09.10.2019 - 15:56..
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Avustralya'nın Sydney kentinde geçen ay yaşanan olayda, yetkililer ‘Kükürt Taçlı Kakadu’ olarak bilinen papağanı bir evin arka bahçesinde buldu.

Uçamayan ve sol kanadını hareket ettiremeyen papağan, hemen veterinere götürüldü. Burada röntgen çeken veteriner Lorenzo Crosta, hayvanın vücudunda aynı silahtan çıkan üç saçma tanesi buldu.

BAŞKA BİR SİLAHLA DA ATEŞ EDİLDİ

Omzunda ve kafasında ise başka bir silahtan çıktığı anlaşılan iki saçma daha bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ve saldırının gerekçesi, henüz bilinmiyor.

Avustralya'da 5 kez vurulan papağan hayata tutundu

"KAKADULAR, OLDUKÇA GÜRÜLTÜCÜ HAYVANLARDIR"

Crosta, “Kükürt Taçlı Kakadular oldukça gürültücü hayvanlardır. Belki birilerini rahatsız etti, belki iki çocuk aptallık etti. Ya da belki gerçekten o kadar şanssızdı ki, biri tarafından vurulduktan sonra uçup gitti ve başka biri tarafından tekrar vuruldu.” yorumunu yaptı.

Avustralya'da 5 kez vurulan papağan hayata tutundu

PAPAĞANA BAY UKALA ADINI VERDİLER

Papağana, kurtarıcıları tarafından Mr. Cocky (Bay Ukala) adı verildi. Papağanın kafasındaki saçmanın hayvanı etkilemeyeceği, diğer üç saçmanın da rahatsızlık vermeyeceği belirtildi. Ancak Crosta, papağanın omzundaki saçmayı çıkarıp çıkarmayacağına iyileşme süreci tamamlandıktan sonra karar vereceğini söyledi.

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