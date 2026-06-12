Axios: ABD'nin 4 nakliye uçağı İran anlaşması hazırlıkları için Avrupa'ya uçtu

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın onaylanma aşamasına geldiğini açıkladı.

Trump'ın İran'a planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklaması, İsrail'de şaşkınlıkla karşılandı.

4 NAKLİYE UÇAĞI HAREKET ETTİ

Axios'un kaynaklara dayandırdığı haberine göre; ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 4 tane C-17 nakliye uçağı, önümüzdeki günlerde Cenevre'de imzalanabilecek anlaşmanın hazırlıklarıyla bağlantılı olarak dün Avrupa'ya hareket etti.

Kaynaklar, nakliye uçaklarının gidişinin ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Cenevre'ye gerçekleştireceği seyahatle ilgili hazırlıklar kapsamında olduğunu belirtti.

Söz konusu iddia, Başkan Donald Trump'ın dün Washington ile Tahran'ın "büyük bir uzlaşmaya" vardığını ve bu hafta sonu anlaşmanın imzalanabileceğini açıklamasının ardından gündeme geldi.

ATEŞKES 60 GÜN UZAYACAK

Axios'un ulaştığı taslak mutabakat metni, mevcut ateşkesi 60 gün daha uzatırken Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir geçiş ücreti alınmaksızın derhal yeniden açılması ve gemi trafiğinin 30 gün içinde savaş öncesi seviyelere çıkarılması hedefleniyor.

Ayrıca İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğini taahhüt etmesi ve zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin kaygıları gidermesi beklenen taslak metne göre, nükleer programla ilgili somut adımlar ise ayrı ve daha kapsamlı bir anlaşmaya bırakılacak.

Mutabakat yükümlülüklerinin yerine getirilmesine bağlı olarak İran'a petrol ihracatı için geçici muafiyetler dahil aşamalı yaptırım muafiyetleri de sağlanacak.

Öte yandan anlaşmanın taslağının, Katar'ın arabulucusu Ali El-Thavadi ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi​​​​​​​ arasındaki müzakerelerle şekillendiği kaydedilirken görüşmeler sırasında Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in de sürece dahil olduğu belirtiliyor. Ancak, anlaşmanın Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunu yansıtacak şekilde "İslamabad Anlaşması" adıyla anılması bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanlığı ise Tahran'ın önerilen anlaşma konusunda henüz nihai bir karar vermediğini açıkladı.

Trump, dün Oval Ofis'teki konuşmasında anlaşmanın sağlanmasındaki katkılarından dolayı Türkiye'yi överken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve onun bu süreçteki desteğinin "harika" olduğunu ifade etmişti.