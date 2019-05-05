Ayder Yaylası kentsel dönüşüme hazırlanıyor

TOKİ öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı 3 aşamalı projeyle altyapı ve ulaşım sorunları çözüme kavuşturulacak yaylada, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek.

İLK ETAPTA KATLI OTOPARK YAPILACAK

Yaylayla ilgili 'imar kirliliği' tartışmaları sona erdirecek projede, ilk etapta bin 800 araçlık katlı otopark yapımı için kazma vuruluyor. Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'turizm merkezi' ilan edildi.

Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan yaylada, bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında 'milli park', 1998'de ise 'doğal sit alanı' ilan edilerek, korumaya alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla 'kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi' ilan edildi.

20 YILDA İMAR PLANLARI HAZIRLANMADI

1998'de doğal sit alanı olan yayla için 2 yıl içinde 'koruma amaçlı imar planı' oluşturulması gerekiyordu; ancak aradan 20 yıl geçmesine rağmen halen imar planları hazırlanmadı.

200 DOLAYINDA BİNA İÇİN YIKIM KARARI VAR

Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası'nda, her geçen gün yapılaşma arttı. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ile çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşmayla 'sit alanları ve milli park yasalarına muhalefet'ten yargılandı.

KAÇAK YAPILAR YIKILAMADI

Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi'nce Ayder Yaylası'nda 200 dolayında yapı için kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için 'Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alım yoluyla açık ihaleye çıkıldı; ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı.

YENİ AYDER GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz" çıkışıyla gündeme gelen ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçildi.

BİRÇOK TURİZM AKTİVİTESİ VAR

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcayla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler, 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal ve iç hastalıklar ile kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.