Aydın-Denizli Otoyolu’nda yolcu otobüsü bariyerlere saplandı: 20 yaralı
Aydın-Denizli Otoyolu’nda otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada kontrolden çıkan otobüs bariyerlere çarptı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.
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Aydın-Denizli otoyolunda yolcu otobüsü ile bir otomobilin karıştığı kazada yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale etti.
Kazada biri ağır olmak üzere 11 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Denizli'deki hastanelere kaldırılırken, 9 kişi de ambulanslar ve özel bir araçla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)