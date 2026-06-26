Aydın-Denizli Otoyolu’nda yolcu otobüsü bariyerlere saplandı: 20 yaralı

Aydın-Denizli otoyolunda yolcu otobüsü ile bir otomobilin karıştığı kazada yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale etti.

Kazada biri ağır olmak üzere 11 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Denizli'deki hastanelere kaldırılırken, 9 kişi de ambulanslar ve özel bir araçla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.