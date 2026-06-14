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Aydın'da 16 kaçak göçmen ve 2 organizatör şüphelisi yakalandı

Didim ilçesinde, Yunan adalarına gitme hazırlığında oldukları belirlenen 16 kaçak göçmen ve 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

DHA DHA
Aydın'da 16 kaçak göçmen ve 2 organizatör şüphelisi yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmen organizatörlerine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda dün, Akköy Mahallesi Taşburun bölgesinde yürütülen faaliyet kapsamında Ş.K. ve K.H. isimli iki organizatör ile Filistin ve Mısır uyruklu 16 düzensiz göçmenin yeri tespit edildi.

YAKALANDILAR

Kaçak göçmenlerin Yunan adalarına gitme hazırlığında oldukları belirlendi.

Göçmenler ve organizatörler yakalandı.

2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K. ve K.H. adlı organizatör şüphelileri, mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)