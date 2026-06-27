Aydın'da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Zehir tacirlerine operasyonlar devam ediyor

Bu kapsamda Aydın'da başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda sanal medya platformları üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 89 şüpheli tespit edildi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Çine, Kuşadası, Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde operasyon düzenlendi.

22 Haziran'da 12 şüpheli, gözaltına alındı.

ÇEŞİTLİ TÜR VE MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada; çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ile 28 uyuşturucu kullanma aparatı, 13 hassas terazi, 3 dizüstü bilgisayar ve 24 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilere ait dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı dün Çine Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden, Y.U., Y.V., R.U., G.K., tutuklandı.