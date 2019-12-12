Aydın'da gasp şüphelisi amca ile yeğeni tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir mağazada, mağaza çalışanları, polise, müşterilerinden birinin kredi kartının gasbedildiği yönünde ihbarda bulundu.

Müşteri, İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere, Resul Munduz ile amcası Celal Munduz'un kredi kartını ve bi miktar parasını gasbettiğini söyleyip, şikayetçi oldu.

ZORLA ALIŞVERİŞ YAPTIRDILAR

Kredi kartıyla mağazadan zorla alışveriş yaptırıldığını ileri süren müşterinin şikayeti üzerine Resul Munduz ile amcası Celal Munduz, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen amca ile yeğen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





