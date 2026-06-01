Aydın'da genç kadın evde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde tıbbi sekreter olarak çalışan 31 yaşındaki Ümran Yavuz'a bir süre ulaşamayan yakınları, Yavuz'un Cumhuriyet Mahallesi 1957 Sokak'taki evine gitti.

İçeri giren yakınları, Ümran Yavuz'u hareketsiz halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

BEYİN AMELİYATI GEÇİRMİŞ

Yavuz'un kısa süre önce beyin ameliyatı geçirdiği ve ameliyat sonrası raporlu olduğu öğrenilirken, yakınları ölüm haberinin ardından yasa boğuldu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de bir taziye mesajı yayımlayıp ""Aydın Şehir Hastanesi personelimiz Ümran Yavuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verildi.