Aydın'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Hakkında uyuşturucu satmaktan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 yaşındaki B.T., polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.
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Aydın'da aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde satma veya sağlama’ suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T.’nin Kuşadası’nda olduğu belirlendi.
SAKLANDIĞI EVE BASKIN
B.T., dün polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan B.T, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)