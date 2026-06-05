Aydın'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'da aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde satma veya sağlama’ suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T.’nin Kuşadası’nda olduğu belirlendi.

SAKLANDIĞI EVE BASKIN

B.T., dün polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan B.T, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.