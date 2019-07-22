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Aydın'da inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi öldü

Bir yurt inşaatının 8’inci katından düşerek ağır yaralanan 35 yaşındaki Doğan Mıhçı, hayatını kaybetti.

İHA | 22.07.2019 - 10:50..
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Aydın’ın Efeler ilçesindeki Adnan Menderes Üniversitesi içerisinde bulunan ve yapımı devam eden yurt inşaatında çalışan Doğan Mıhçı, sekizinci katta kurulu inşaat iskelesini sökmek istedi.

İskeleyi sökerken bir anda dengesini kaybeden Mıhçı, sekizinci kattan aşağıya düştü.

TÜM MÜDAHALAYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaat işçisi Mıhçı (35), ambulansla ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mıhçı, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın'da inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi öldü

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