Aydın'da karaya oturan gezi teknesindeki 9 kişi kurtarıldı

4 Temmuz 2026 günü saat 18.10 sıralarında Kuşadası açıklarında, ierisinde 9 kişinin bulunduğu gezi teknesinin karaya oturduğu ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri alarma geçti.

İhbarın ardından bölgeye KB-87 numaralı Sahil Güvenlik Botu sevk edilerek kurtarma çalışmaları başlatıldı.

TEKNE BULUNDUĞU NOKTADAN ÇIKARILDI

Sahil Güvenlik ekiplerinin koordineli çalışması sonucu karaya oturan gezi teknesi bulunduğu bölgeden güvenli şekilde kurtarıldı. Ardından teknede bulunan 9 kişi de tahliye edilerek Sahil Güvenlik botuna alındı.

Kurtarma operasyonunun ardından tekne ve yolcular Kuşadası Marina'ya ulaştırıldı.

YOLCULARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yetkililer, kurtarılan 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını bildirdi.