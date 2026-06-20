Aydın'da kötü koku ekipleri harekete geçirdi: 63 yaşındaki adam ölü bulundu
Efeler ilçesinde apartmandan yayılan kötü koku üzerine ekiplere haber verildi. Kötü kokunun geldiği eve giren ekipler, yaklaşık bir haftadır haber alınamayan 63 yaşındaki Şırzat Kızılay'ın cansız bedeni ile karşılaştı.
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Aydın'ın Efeler ilçesinde şüpheli ölüm...
Apartmanı saran kötü koku sebebiyle vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DAİREDE CESETLE KARŞILAŞTILAR
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiyenin yardımıyla kokunun geldiği daireye girdi.
Kötü kokunun yayılması sebebiyle maske ile eve giren ekipler, evde cesetle karşılaştı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemede şahsın, kendisinden bir haftadır haber alınamayan Şırzat Kızılay olduğu tespit edildi.
Kötü koku mahalleyi sararken Kızılay'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)