Aydın'da sarı kantaron ve kekik şifa kaynağına dönüşüyor

Aydın Feke'de yaşayan vatandaşlar, yaz aylarında doğadan topladıkları sarı kantaron ve dağ kekiklerini yaklaşık 40 gün güneşte bekletiyor.

Hazırlanan kantaron yağı özellikle yanık, kesik ve çeşitli cilt yaralanmalarında kullanılırken kekik ise yemeklerde baharat olarak değerlendiriliyor, ayrıca çayı demlenerek tüketiliyor.

"BİZ BU BİTKİLERE DOKTOR DERİZ"

Doğadaki bitkileri "doktor" olarak gördüklerini ifade eden köy sakini Atike Ersin, "Biz burada Gaffaruşağı köyünde yaşıyoruz. Bildik bileli tarlamızda yetişen bu bitkilere doktor deriz. Dağlardan kekik, tarlalardan kantaron toplarız. Doğadaki şifayı toplayıp doğal ilaç yaparız.

Yaralara ve mide ağrılarına iyi geldiği için kullanıyoruz. Kendi zeytin bahçemizden elde ettiğimiz zeytinyağıyla hazırlıyoruz. Cam kavanozlarda 40 gün, bazen iki aya kadar güneşte bekletiyoruz.

Köylerde ilaç kullanmak yerine bunu tercih ediyoruz. Eşimin başı yaralandığında kanamasını kantaron yağıyla durdurduk. Yaklaşık 15 yıldır kullanıyoruz.

Herkes kendi bahçesinden toplar, yağını yapar ve uzun yıllar kullanır. Kekiğin çayını mide için içer, yemeklerde de kullanırız. Biz burada bin 200 rakımda doğal bir yaşam sürüyoruz." dedi.

Gaffar Esat Ersin ise bölgede yetişen bitkilerin tamamen doğal olduğunu belirterek, "Bu bitkileri doğadan topluyoruz. Tamamen doğal ve organik. Ne kullandığımızı biliyoruz. Hem soframızda hem de günlük yaşamımızda değerlendiriyoruz." diye konuştu.