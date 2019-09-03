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Aydın'da tepki çeken papağana alkol içirme görüntüsü

Didim'de evcilleştirilmiş bir papağana alkol içirilmesi ile ilgili görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntüler hayvanseverlerin tepkisini çekti.

İHA | 03.09.2019 - 12:09..
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Görüntülerde sahibinin elinde duran papağana, bir başka kişi tarafından alkollü içecek içirildi.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Papağanın bu durumu, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntünün sosyal medyaya düşmesinin ardından hayvanseverlerin tepkisi sert olurken, olayın meydana geldiği işletme de konuyla ilgili olarak sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Aydın'da tepki çeken papağana alkol içirme görüntüsü

 

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Söz konusu işletmenin açıklamasında, “Sosyal medya üzerinde konu olan papağana alkol içirme ile alakalı işletmemizin hiçbir alakası yoktur. Papağan müşterimizin evcil hayvanıdır. İşletmemiz tamamen sokak hayvanı dostudur. Beach clubımıza misafirlerimizin evcil hayvanları ile girmesinde bir sakınca görmüyoruz. Konu olan papağana işkence görüntülerinde papağanın sahibi olan şahısları kolluk kuvvetlerine teslim edip, haklarında suç duyurusunda bulunup, papağanın ellerinden alınması için bütün desteklerimizi sağlıyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımızı ve hayvana yapılan işkencenin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu olayı işletmemize mal etmek isteyen art niyetli insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.” ifadelerine yer verildi.

PAPAĞANA EL KONULACAK

Didimli hayvanseverler ise sosyal medya platformlarında olaya tepki gösterip, yetkililerin bu duruma çare bulup, papağana el konulması çağrısında bulundular.

Öte yandan, işletme sahiplerinin suç duyurusuna bulunulmasından dolayı polis tarafından şahıslar hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Aydın'da tepki çeken papağana alkol içirme görüntüsü

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