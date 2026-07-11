Aydın'da traktör kazası: Altında kalan sürücü kurtarıldı

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Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde yaşanan olayda devrilen traktör, sürücünün yaralanmasına neden oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeki traktörün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücü aracın altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN ZAMANLA YARIŞAN ÇALIŞMA

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, traktörün altında kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz ve koordineli müdahalesi sonucunda yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi verilmezken, jandarma ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.