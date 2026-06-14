Aydın'da yanan otomobilini uzaklaştırıp, alevlerin ormana sıçramasını önledi

Aydın’da korkutan yangın...

Bozdoğan ilçesinin kırsal Osmaniye Mahallesi'ndeki incir bahçesine bu sabah çalışmaya giden Osman A., bir süre sonra otomobilinin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'Nİ ARADI

Bahçenin ormana yakın olması nedeniyle alevlerin sıçrayabileceğini düşünen Osman A., hemen direksiyona geçip, aracını çalıştırarak bulunduğu yerden daha uzak ve uygun bir yere çekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili saran alevleri yarım saatlik çalışmayla söndürdü.

Otomobil, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.