Aydın'da yılanların dansı kamerada

Aydın’ın Köşk ilçesinde, üreme dönemindeki zehirli bir tür olan 'şeritli engerek' yılanı görüntülendi.

Aydın’ın Köşk ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde aracı ile bahçesine giden Sadullah Tabaş, çalıların arasında yılanları görünce telefonuna sarıldı.

Yılanların birbirine sarılı halde olduğunu gören vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDULAR

Üreme döneminde olan ve zehirli olduğu öğrenilen, halk arasında Osmanlı Engereği de denilen 'şeritli engerek' yılanları, bir süre sonra otların arasında ilerleyerek gözlerden kayboldu.

SOHBET ETTİ

Yılanların dansını cep telefonu ile kaydeden Tabaş'ın ise yılanlarla sohbeti dikkat çekti.