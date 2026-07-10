Aydın'da yol verme tartışması akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Sürücüler araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek yol verme tartışmasını akaryakıt istasyonuna kadar sürdürdü.

Akaryakıt istasyonunda duran araçlardan inen Mumammet Emin Ö., Muhammet Berke Ö. ve Okan C. ile Azat T. ve Veysi T. arasında bu kez tekme ve yumruklu kavga yaşandı.

3 GÖZALTI

Olaydan sonra Azat T. ve Veysi T., polise şikayette bulunarak cüzdan ve cep telefonlarının gasbedildiğini bildirdi.

Çalışma başlatan polis ekipleri Muhammet Emin Ö., Muhammet Berke Ö. ve Okan C.'yi gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.