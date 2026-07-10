Nathan Ake, Fenerbahçe'nin kampına katıldı

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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Fenerbahçe’de yeni transferler kampa katılmaya başladı.

Sarı-lacivertliler, Hollanda ile Dünya Kupası’nda görev yapan 31 yaşındaki savunma oyuncusunun Avusturya kampına dahil olduğunu açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından Profesyonel Futbol A Takımımızın Avusturya kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLANMIŞTI

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında 3 Temmuz tarihinde Nathan Ake ile anlaştığını açıklamıştı.

Sarı-lacivertliler, Hollandalı oyuncu ile sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

CITY'DE 12 KUPA KAZANDI

2020 yılından itibaren İngiltere ekibi Manchester City forması giyen Ake, 177 maçta görev alırken 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere, 12 kupa kazandı.

DÜNYA KUPASI'NDA 3 MAÇA ÇIKTI

Hollanda Milli Takımı forması da giyen Nathan Ake, 2026 Dünya Kupası'nda 3 maçta görev yaptı.

OYNADIĞI TAKIMLAR

ADO Den Haag ve Feyenoord altyapısının ardından 2011'de Chelsea Kulübü'nde çeşitli yaş kategorilerinde oynayan Ake, Reading, Watford ve Bournemouth takımlarında kiralık olarak forma giydi.

Başarılı defans oyuncusu, 2017 yazında bonservisiyle Bournemouth'a transfer olurken, Manchester City 2020-2021 sezonu başında 45 milyon euro bedelle oyuncuyu kadrosuna kattı.

Nathan Ake, Premier Lig'de 253 maçta mücadele ederken, Chelsea ve Manchester City formaları altında Şampiyonlar Ligi'nde 33 maça çıktı.

PREMIER LİG'DE 6 ŞAMPİYONLUK

31 yaşındaki futbolcu 4'ü Manchester City, 2'si Chelsea olmak üzere İngiltere Premier Lig'de 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ake, Londra ekibiyle de ayrıca 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.