Ensonhaber sordu: Tatil tercihiniz Yunan adaları mı olur yoksa Ege ile Akdeniz mi

Ensonhaber, sokağın nabzını farklı sorular ile tutmaya devam ediyor.

Birbirinden farklı sorularla muhabirlerimiz, İstanbul'u karış karış geziyor.

Ensonhaber, sokakta vatandaşa mikrofon uzatıyor ve görüşlerini dinliyor.

MİLYONLARA ULAŞIYORUZ

Dijital medyada öncü durumda bulunan Ensonhaber, sokağın nabzını tutarak milyonlara ulaşıyor.

FARKLI GÖRÜŞ VE YORUMLAR BU PLATFORMDA

Sosyal medya platformlarında lider durumda bulunan Ensonhaber, farklı görüş ve yorumları vatandaşlarla buluşturuyor.

YUNAN ADALARINI SORDUK

Bu kez sokak röportajında muhabirimiz Taha Gecü ve kameramanımız Gülnihal Kaya, Yunan adalarıyla Ege ve Akdeniz tatilini sordu.

Yunan adaları, Türk turistler açısından cazibe noktası olmaya devam ediyor.

Yurt içindeki tatil beldelerinde artan fiyatları gerekçe gösteren yerli turistlerin en çok gittiği noktalardan biri, kapıda vize uygulamasıyla tercih edilen Yunan adaları oldu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Yunan adalarına gidişler sürüyor.

ÇOĞUNLUK "YUNAN ADALARI" DEDİ

Röportaj için mikrofon uzattığımız vatandaşlar, birbirinden ilginç ve samimi cevaplar verdi.

Vatandaşların çoğunluğu, tatil tercihi olarak Yunan adalarını söyledi.

"EGE İLE AKDENİZ Mİ YUNAN ADALARI MI"

Bazıları farklı yerler görmek ya da daha ucuz olduğu için Yunan adalarını tercih ettiğini söylerken, bazıları da Ege ile Akdeniz'in daha güzel olduğunu belirtti.

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