Aydınlı gelin Mardin’de muhtar oldu

Artuklu ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesi'nin desteğini arkasına alan Yasemin Düzce, seçimlerde 162 oyun 140'nı alarak mahallenin ilk kadın muhtarı oldu.

GELİN GELDİĞİ KÖYE MUHTAR ADAYI OLDU

Aydınlı Yasemin Düzce, henüz 19 yaşındayken Mardin’in Suriye sınırında bulunan Çukuryurt Mahallesi’ne gelin olarak geldi. Eşinin tayin meselesinden dolayı bir süre Edirne’ye taşınmak zorunda kalan Düzce, burada girdiği üniversite sınavlarında Trakya Üniversitesi’ni kazandı. Burada eğitimini tamamlayan Düzce, eşinin mesleğine adım attı. Eşi ile birlikte gümrük memuru olan Düzce, farklı illerde görev yaparken, tatillerde Çukuryurt Mahallesi’ne gelmeye devam etti.





TAM DESTEK ALDI

46 yaşında emekli olan Düzce, daha sonra temelli olarak Çukuryurt Mahallesi’ne yerleşti. 31 Mart yerel seçimlerinde Çukuryurt Mahallesi muhtar adayı olan Düzce, vatandaşların da desteğini alarak muhtar seçildi. Düzce, seçimin ardından kendisini destekleyen vatandaşlara teşekkür etti.





29 YIL SONRA MUHTAR SEÇİLDİ

Seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Düzce, 29 yıl önce Çukuryurt’a gelin geldiğini söyledi. Düzce, “O zaman geldiğimde de mahallemdeki kadınlara okuma yazma öğretmek istedim ama pek başarılı olmadım. Üretmek için bir çabam var, boş durabilen bir insan değilim. 29 yıl önce açtığım okuma yazma kursunda çok başarılı olamadım. O zaman çok söz sahibi değildim. Şimdi biraz daha söz sahibi oldum.” dedi.





''BENİ KADINLAR SEÇTİ''

Mahallesinde kadın ve çocuklar için öncelikli projelerinin olduğuna değinen Düzce, şöyle devam etti:

“Bir şeyler yapmak istiyorum. Köyde yoklama gibi bir şey oldu. Kadınlar hep beni tercih ettiler. Adaylığımı bile koymadan muhtar adayımız sensin dediler. Ben de bu desteği görünce aday oldum. Çocuklar için çok önemli projelerim var. Burada deniz görmeyen çocuklarımız var. Yıllardır hayalim bu kardeş belediyeler ile denize götürmeyi veya buraya bir havuz kurmayı çok istiyorum. İkincisi ise bu devirde hala okuma yazma bilmeyen kadınlarımız var. Onlara bir öğretmen isteyeceğim. Kadınların oyu ile seçildim, erkeklere söz hakkı vermediler ve beni tercih ettiler.”



