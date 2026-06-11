Ayhancan Güven, Le Mans 24 Saat Yarışı'nda piste çıkacak

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Ayhancan Güven, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 3. ayağı Le Mans 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek.

Fransa'nın Le Mans kentindeki 13,6 kilometrelik De la Sarthe Pisti'nde düzenlenecek zorlu yarış, 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak.

91 NUMARALI OTOMOBİLİ KULLANACAK

LMGT3 kategorisinde yarışacak 28 yaşındaki Ayhancan, Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy ile beraber Manthey takımının 91 numaralı otomobilini kullanacak.

34 NUMARALI ARAÇ SALİH'İN

Bir diğer Türk sürücü Salih Yoluç ise TF Türkiye takımının 34 numaralı aracıyla LMGT3 sınıfında direksiyon başına geçecek.

Salih'in takım arkadaşları İrlandalı Charlie Eastwood ve Peter Dempsey olacak.

AYHANCAN VE EKİBİ 7. SIRADA

Ayhancan ve takım arkadaşları, 18 puanla pilotlar klasmanının 7. sırasında yer alıyor.