Donald Trump'tan İran'a yeni saldırılarla ilgili açıklama

Orta Doğu'da sıcak saatler..

ABD ile İran arasında devam eden ateşkesin kalıcı bir barışa dönüştürülmesi hedeflenirken, çatışmalar yeniden başladı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'ye ait bir helikopterin, Hürmüz Boğazı'nda devriye yaptığı sırada İran tarafından düşürüldüğünü duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump karşılık vereceklerini söyledi.

Açıklamanın ardından ABD, İran'a saldırılar düzenlemeye başladı.

"HARK ADASI'NI ALACAĞIZ" DEMİŞTİ

Belirsizlik ve müzakereler sürerken Trump, İran'ın en kritik petrol ihracat merkezi olan Hark Adası'nı alacaklarını ve İran'a bu gece çok sert bir darbe indireceklerini söylemişti.

Ancak ABD Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama daha geldi.

"SALDIRILARI İPTAL ETTİM"

Trump, İran ile yaptığı görüşmeler neticesinde saldırılardan vazgeçtiğini söyledi.

Trump şu ifadeleri kullandı:

“Görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyinde onaylanmış olması nedeniyle bu akşam İran'a yönelik hava saldırılarını iptal ettim .



Evet, bombalamalar iptal.”

Donald Trump'tan İran'a yeni 'enerji' tehdidi: Bu gece Hark Adası'nı alacağız