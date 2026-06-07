Aykut Kocaman: Son derece rahatsızım

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanın belli olacağı seçimde üyeler oylarını kullanıyor.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, genel kurula katılıp oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

"SON ZAMANLARDA ÇOK CİDDİ BİR KUTUPLAŞMA OLDU"

Aykut Kocaman açıklamasında, “İyi sonuçlara doğru ön hazırlık olmasını diliyorum. Umuyorum güzel bir seçim olur. Her iki adayın da vaatleri var seçimle ilgili. Esas olan Fenerbahçelik. Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe'ye hizmet edileceğini unutmamak lazım. Son zamanlarda çok ciddi bir kutuplaşma oldu. Seçim bittikten sonra aynı forma, aynı renklere hizmet ettiğini unutmamak lazım.” dedi.

AZİZ YILDIRIM SORULDU

Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde Fenerbahçe'de yeniden görev alabileceği yönündeki iddialarla ilgili soruyu Aykut Kocaman şöyle yanıtladı:

““Bu konuyla ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Aynı şeyleri söylemiştim. Bu bir başkanlık seçimi. Başkanlar ve yönetimler kulüplerdeki en önemli organlardır. Biz genelde oyuncular ve teknik direktörler üzerinden yapıyoruz yorumları. Hayır tam tersi, en önemli organlar başkanlar ve yönetimlerdir. Onların aldıkları kararlar, davranışları teknik adamların ve oyuncuların önlerini açıyor ya da kapıyor. Her transferden yeni oyunculardan bahsediliyor, oysa her sene o oyuncular geliyor. Verimsizlik ortamı olduğu sürece, tırnak içinde söyleyeceğim o oyuncular çöp haline geliyor. Fenerbahçe'nin son dönemdeki en büyük problemi yönetimlerin, özellikle futbolu demek lazım, diğer branşlar için söyleyemem. Futbol konusunda çalışanların verimliliği artıramama problemi oldu. Umuyorum bu seçim, Fenerbahçe'deki verimliliği artırmak üzerine olur. Burada özne ben değilim. Özne olan iki başkan adayı. İki başkan adayının da iyi işler yapacağını inanıyorum.””

"BUNDAN SONRA DERECE RAHATSIZIM"

Kocaman sözlerini şöyle tamamladı:

““Bu seçimlerin birbirinden ayrışmaya değil, birbirine yakınlaştırmaya aracı olması kendi mesleğimdeki en büyük diklerimden bir tanesi. Son 7-8 senedir hiçbir şeyle uğraşmama rağmen, hiç kimseyle temasım olmamasına rağmen sanki bu ayrışmanın öznelerinden biri haline getirildim. Bundan son derece rahatsızım. Ne yapıma ne de düşünceme uygun. Hizmet yarışına dönmesini umduğum bir seçim olsun.””