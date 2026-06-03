AYM, 'süresiz nafaka' düzenlemesinin iptalini görüşecek

Milyonların beklediği karar...

Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025'te baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.

AYM GÜNDEMİNE TAŞIDI

Yüksek Mahkeme, başvuruyu yarınki Genel Kurul gündemine aldı.

Başvuruyu esastan görüşecek olan AYM, ilgili düzenlemenin iptaline, iptal isteminin reddine ya da başvurunun ertelenmesine karar verebilecek.

Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmünü içeriyor.

BAKAN GÜRLEK'TEN SÜRE VURGUSU

Konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Boşanma davaları 10 yıl sürüyor, bu süre zarfında nafaka ödeyen şahıs kendine yeni bir hayat kuramıyordu. Bunu çözeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 12'nci Yargı Paketi'nde boşanma hukukunda reform yapılması ve yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesi masada.

TASLAKTA NELER VAR?

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslağa göre, nafaka konusunda evlilik süresi göz önüne alınacak.

3 yıl evli kalanlara 5 yıl; 5 yıl evli kalanlara 7 yıl; 10 yıl evli kalanlara ise 12 süreyle nafaka ödenmesi planlanıyor. Belirlenen sürelerin sonunda ise nafakanın sona erdirilmesi planlanıyor.

DAVALAR DAHA HIZLI SONUÇLANDIRILACAK

Nafakanın kesilmesiyle ortaya çıkabilecek mağduriyetin giderilmesi için sosyal yardım yoluna gidilebileceği ifade ediliyor.

Ayrıca çekişmeli boşanma davalarının azaltılması da düzenlemenin hedefleri arasında yer alıyor.

Davaların uzamasına neden olan unsurların ayrıştırılarak ayrı davalar kapsamında ele alınması ve sürecin daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor.