AYM'den spor vergilerine ilişkin emsal karar

Anayasa Mahkemesi, spor dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir vergi düzenlemesine ilişkin kararını açıkladı.

Spor kulüplerinin sorumlu olduğu gelir vergisinin ödenmemesi halinde, bu tutarın sporculardan tahsil edilmesine imkan veren yasal düzenleme iptal edildi.

Yüksek Mahkeme, söz konusu uygulamanın mülkiyet hakkı ve orantılılık ilkesiyle bağdaşmadığına hükmetti.

DÜZENLEME VERGİ MAHKEMESİNİN BAŞVURUSUYLA İNCELENDİ

Karar, Antalya 1. Vergi Mahkemesi’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi gündemine geldi. Başvuruda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 72. maddesinde yer alan düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

Söz konusu düzenleme, sporcuların ücretlerinden kesilen vergilerin kulüpler tarafından ödenmemesi durumunda, bu tutarın sporcuların yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilmemesini öngörüyordu.

SPORCULAR AÇISINDAN AĞIR KÜLFET TARTIŞMASI

Başvuruda, vergi sorumluluğunun kulüplerde olmasına rağmen ödemenin sporculara yüklenmesinin adil olmadığı vurgulandı. Düzenlemenin, farklı kulüplerle sözleşme yapan sporcular arasında eşitsizlik yarattığı ve mülkiyet hakkına ölçüsüz müdahale niteliği taşıdığı belirtildi.

Vergi Mahkemesi, mevcut sistemin sporcular üzerinde öngörülemeyen mali yükler oluşturduğunu ifade ederek düzenlemenin iptalini talep etti.

AYM: ORANTILILIK İLKESİNE AYKIRI

Anayasa Mahkemesi, yaptığı değerlendirmede söz konusu düzenlemenin anayasal sınırları aştığına hükmetti.

Kararda, kaynağında kesilen vergilerin ödenmesinin esas sorumlusunun vergi sorumluları olduğu, sporcuların bu aşamada doğrudan bir tasarruf yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.

“KİŞİLERE AŞIRI KÜLFET YÜKLÜYOR” VURGUSU

AYM kararında, vergi sorumlularının ödemediği vergilerin doğrudan mükelleflerden tahsil edilmesinin hukuki açıdan ölçüsüz bir yük oluşturduğu ifade edildi.

Kararda şu değerlendirmeye yer verildi:

“Kuralın kişilere aşırı bir külfet yüklediği ve orantılılık ilkesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.”

VERGİ BORCU SPOR KULÜPLERİNDEN TAHSİL EDİLEBİLECEK

Yüksek Mahkeme, kesilen vergilerin ödenmemesi durumunda mevcut mevzuat kapsamında sorumlu olan spor kulüplerinden cebren tahsilat yapılabileceğine dikkat çekti. Bu yönüyle sistemin zaten bir yaptırım mekanizması içerdiği belirtildi.

SPOR DÜNYASINDA ETKİLERİ MERAK EDİLİYOR

Kararın ardından gözler spor kulüpleri ile profesyonel sporcular arasındaki mali ilişkilere çevrildi. Uzmanlar, kararın benzer uyuşmazlıklarda emsal teşkil edebileceğini ve vergi sorumluluğunun netleşmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu değerlendiriyor.

HUKUKİ DENGE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

AYM’nin kararıyla birlikte, spor sektöründe vergi sorumluluğuna ilişkin yükümlülüklerin daha net bir çerçeveye oturması bekleniyor. Kararın, hem kulüplerin mali disiplinini hem de sporcuların haklarını koruma açısından yeni bir denge oluşturacağı ifade ediliyor.