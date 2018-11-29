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Aysun Bay Karabulut'tan sağlıklı yaşam için tüyolar

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut'un kaleme aldığı Yaşamdan Sağlık İksirleri kitabı, pek çok açıdan faydalı bir eser.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 10:11..
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  2. Sağlık

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un titiz çalışması olan Yaşamdan Sağlık İksiri kitabı, sağlıkla ilgili pek çok sorunun cevabını veriyor.

Kitap, şifasız hastalık yoktur diyen Ibni sinanın yolundan, şükretmenin şifasindan, ilimle alimlerin kesiştiği noktalardan yola çıkılarak dermansız hastalık yoktur inancıyla hazırlanmıştır.

SAĞLIKLI YAŞAMAK

Bu bağlamda, sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak için;  mutlu olmak,  sabırlı olmak, Allah'a şükretmek, dua etmek  yaşamda ki bizi mutsuz edecek sebeplerden ve stresten uzak durmak veya stresle başa çıkmak,  irade sahibi olmak,  iyi bir aile ve sosyal ortamda bulunmak şarttır.

Aysun Bay Karabulut'tan sağlıklı yaşam için tüyolar

TAMAMLAYICI TIP VE SAĞLIK

Dünyanın ve ülkemizin sağlık otoritelerinin ve bilim insanlarının kabul ettiği bir gerçek vardır ki; insan sağlığı için Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp  ve  sağlıklı yaşam için öneriler oldukça fazla kullanılmaktadır.

Aysun Bay Karabulut'tan sağlıklı yaşam için tüyolar

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut

MODERN TIBBIN GELDİĞİ NOKTA

Aysun Bay Karadeniz Karabulut çalışmasını "Tabiki modern tıbbın da günümüz Tıbbınında geldiği nokta olup buradaki tüm bilgiler tavsiye niteliğinde olup hastalık durumunda doktorunuza danışarak bilgileri kullanmanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda bu çalışmanın dünyanın kabul ettiği sağlık anlayışına önemli katkılar sunacağına inanıyor, keyifli okumalar ve sağlıklı günler diliyorum" ifadeleriyie anlatıyor.

Aysun Bay Karabulut'tan sağlıklı yaşam için tüyolar

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