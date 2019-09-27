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Ayvalık’ta jandarma 92 göçmen yakaladı

Yakalanan göçmenlerin 42'sinin çocuk olduğu belirtildi ve insani yardımda bulunuldu.

İHA | 27.09.2019 - 20:27..
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Bir istihbari bilgiyi değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Badavut mevkiinde Midilli Adası’na gitmek üzere hazırlık yapan 92 göçmeni kısa sürede ele geçirdi.

GÖÇMENLERE YARDIM EDİLDİ

47’si çocuk, 20’si erkek olmak üzere 92 göçmen hakkında yasal işlemler başlatan jandarma ekipleri, göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda da bulunmayı ihmal etmedi.

Ayvalık’ta jandarma 92 göçmen yakaladı

Ayvalık’ta jandarma 92 göçmen yakaladı

Ayvalık’ta jandarma 92 göçmen yakaladı

Ayvalık’ta jandarma 92 göçmen yakaladı

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