Kurban Bayramı tatilinin son günü fotoğrafı! Eminönü ve Üsküdar'da yaya trafiği tıkandı

İstanbul’da birçok nokta, park ve sahilde büyük yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da vapur sefası yapmak isteyenler, Eminönü'ndeki iskelelerin bulunduğu bölgede yoğunluk oluşturdu.

Yoğun yaya trafiğinin yaşandığı noktalarda ailelerin, küçük çocuklarını ezilme riskine karşı omuzlarına alarak korumaya çalıştığı görüldü.

İstanbul'da ayrıca sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Üsküdar sahilini doldurdu.

EMİNÖNÜ'NDE YAYA TRAFİĞİ ALARMI

Bayram tatilinin bitimine saatler kala İstanbul’da bazı bölgelerde, yaya trafiği yoğunluğu yükselişe geçti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı noktalarda insanların ilerlemekte zorlandığı ve yürüyüşün zaman zaman durma noktasına geldiği dikkat çekiyor.

ÜSKÜDAR'DA BAYRAMIN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU

Ayrıca bayramın son gününde Üsküdar sahili de sıcak havadan bunalan vatandaşlarla doldu. Tatilin son gününde hava almak isteyen vatandaşlar, sahillere akın etti. Bu nedenle Üsküdar sahilinde vatandaşlar yürümekte zorlandı.