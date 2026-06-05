Aziz Yıldırım: Galatasaray, 20 sene Kadıköy'den sevinerek çıkamadı

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışacak.

Seçim öncesinde çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

"GALATASARAY, KADIKÖY'DEN SEVİNEREK ÇIKAMIYORDU"

Yıldırım, kendi dönemlerinde ezeli rakiplerinden Galatasaray'ın Kadıköy'de kazanamadığına vurgu yaptı.

Sarı-kırmızılıların Kadıköy'den üzülerek ayrıldığını söyleyen Yıldırım, daha sonra geçen sezon oynanan 1-1'lik mücadeleye atıfta bulundu.

Yıldırım, gelen beraberlik golüne sevinilmesini kabul etmediğini belirtti.

"1-1 BERABERE KALDIK, SEVİNMEYİ KABUL ETMİYORUM"

Aziz Yıldırım'ın konuyla ilgili sözleri şöyle:

““20 senedir Galatasaray Kadıköy'den sevinerek çıkamadı. Hep üzülerek gitti. Ama biz geçen sene Galatasaray'la 1-1 berabere kaldık son dakika golüyle, bizim oyuncular sevindi. Bunu kabul etmiyorum.””