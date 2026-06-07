İran duyurdu: Hürmüz Boğazı'ndan geçen her gemiden 1,5 ila 2 milyon dolar alınıyor

Orta Doğu'da bitmek bilmeyen savaş...

ABD ile İran arasındaki çatışmalar dursa da kalıcı barış bir türlü sağlanamadı.

Taraflar bir orta yol bulma konusunda zorlanırken en büyük anlaşmazlıklardan biri de Hürmüz Boğazı üzerinde yaşanıyor.

ABD boğazın statüsünün uluslararası hale getirilmesini isterken Tahran yönetimi ise buna yanaşmayarak bir daha asla eski düzene dönülemeyeceğini savunuyor.

ÜCRETLİ HALE GETİRİLMİŞTİ

Mart ayının sonunda İran Meclis Güvenlik Komisyonu'nun, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören yasa tasarısını onayladığı açıklanmıştı.

Bu karar ABD cephesini kızdırmış ve ABD Başkanı Donald Trump boğaza yönelik bir abluka başlattıklarını açıklamıştı.

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SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Zangeneh, boğazın son durumuna ilişkin bazı bilgiler verdi.

İranlı yetkili boğazın ücretli hale getirilmesinin ardından alınan ücretleri de açıkladı.

"HER GEMİDEN 1,5 İLE 2 MİLYON DOLAR ALINIYOR"

Zangeneh açıklamasında "Şu anda Hürmüz Boğazı'ndan geçen her gemiden ortalama 1,5 ila 2 milyon dolar ücret alınıyor.

Alınan tutarlar, bütçe kanununa uygun olarak hazineye yatırılmakta ve belirlenen yerlerde harcanmaktadır." dedi.

"PARA YOKSA MAL VE HİZMET VAR"

Başka alışveriş yöntemlerinin de bulunduğunu ifade eden yetkili, "Bu ödemelerin bir kısmı nakit olmayıp Tether (USDT), mal veya takas şeklinde yapılmaktadır.

Bazı gemiler para ödemek yerine mal veya hizmet sağlamakta ve bunların değeri ödenecek tutardan düşülmektedir." ifadelerini kullandı.

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BATI ÜLKELERİ İLE TİCARET SIFIRLANDI

Savaşın 100 günlük döneminde sadece bir geminin geçtiği 7 Mayıs ise Boğaz’daki trafiğin en düşük olduğu gün olarak kaydedildi.

Savaşın başlamasından bu yana Boğaz’dan geçen gemilerin ana ticaret rotasını Körfez’deki üreticilerle Asya ve Afrika’daki belirli ülkeler oluştururken, Hürmüz Boğazı’nda Batı ülkeleriyle ticaret neredeyse silindi.

PETROL GEMİLERİ ÇOĞUNLUKTA

Savaşın 100 gününde Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerin 456’sını petrol ve petrol ürünleri taşıyan gemiler oluşturdu

Boğaz’dan 28 Şubat’ta 50 ham petrol ve petrol ürünü gemisi geçerken, bu rakam 1 Mart’ta 17’ye, 2 Mart’ta 6’ya ve 3 Mart’ta 2’ye kadar geriledi.

Bu dönemde Boğaz’dan petrol ve petrol ürünleri gemisinin geçiş yapmadığı günler de oldu.