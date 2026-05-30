Aziz Yıldırım'dan Serhou Guirassy için sözlü anlaşma

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışmaları hız kazandı.

Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın ekibi, sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Vedat Muriç'in transferini sonuçlandırmak için harekete geçti.

Kosovalı santrforun kulübü Mallorca ile pazartesi günü kritik bir görüşme gerçekleştirileceği belirtildi.

Ayrıca Vedat Muriç'in kısa bir süre içerisinde Türkiye'de olacağı vurgulandı.

İKİNCİ GOLCÜ GUIRASSY

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ve Alman kulübüyle sözlü anlaşmaya vardı.

Haberde, Yıldırım'ın başkanlık seçimini kazanması halinde hem Borussia Dortmund hem de Serhou Guirassy ile yapılan görüşmelerin resmiyete döküleceği ifade edildi.

BİLGİ TOPLMAYA BAŞLADI

Ayrıca Gineli golcünün de İstanbul ve Türkiye hakkında bilgi toplamaya başladığı aktarıldı.

PERFORMANSI

Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 33, Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve DFB Pokal'da 3 olmak üzere toplamda 46 maça çıktı.

32 milyon euro piyasa değeri bulunan 30 yaşındaki oyuncu, 22 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.