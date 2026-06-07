Aziz Yıldırım'ın ekibi zafer turuna başladı

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Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor.

Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarışıyor.

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda saat 10:00'da başlayan oy verme işlemi 17:00'de sona erdi.

18:15 itibarıyla sandıklar açılırken 20:15'te başlayan oy sayımı sonrası ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

AZİZ YILDIRIM ÖNDE

Gelen ilk sonuçlara göre Aziz Yıldırım'ın ciddi bir farkla Hakan Safi'nin önünde olduğu belirtildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Yıldırım'ın oy oranı yüzde 60'ı bulurken Safi ise yüzde 40'ta kaldı.

AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATLARI

Stat dışında Aziz Yıldırım’ı destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlara başladı.

Öte yandan Aziz Yıldırım ve ekibinin olduğu locada tebrikler başladı.

"ÇOK BÜYÜK FARK VAR"

Aziz Yıldırım’ın yönetim listesinde olan Barış Göktürk, zafer turu atmaya başladı.

Stad içinde arkadaşları ile kucaklaşan Göktürk, "Kazandık, çok büyük fark var!" dedi.