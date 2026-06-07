Aziz Yıldırım'ın eşi Gonca Çelikkıran kimdir, kaç yaşında? İşte mesleği

Fenerbahçe'de 8 yıldan sonra yeniden Aziz Yıldırım dönemi...

2018 yılında Ali Koç'a seçim kaybettikten 8 yıl sonra yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, Hakan Safi'yi geçerek yeniden başkan oldu.

Yıldırım'ın özel hayatı, spor gündemindeki gelişmelerin ardından yeniden merak konusu oldu. Özellikle eşi Gonca Çelikkıran ve kızları Yaz Yıldırım hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı.

Peki, Gonca Çelikkıran kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte, Aziz Yıldırım'ın eşi hakkında bilgiler...

Gonca Çelikkıran kimdir?

Gonca Çelikkıran, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın eşidir.

Uzun yıllar gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Çelikkıran, 2011 yılında Aziz Yıldırım ile evlenmesinin ardından kamuoyu tarafından daha yakından tanınmaya başladı.

Çiftin nikâhı İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda düzenlenen sade bir törenle gerçekleştirildi.

Aziz Yıldırım ve Gonca Çelikkıran çiftinin Yaz adında bir kızları bulunuyor. Yaz Yıldırım, Aziz Yıldırım'ın en küçük çocuğu olarak biliniyor.

Gonca Çelikkıran ne iş yapıyor?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Gonca Çelikkıran, iletişim ve halkla ilişkiler alanında çalıştı.

Kariyerinin bir döneminde JET-PA bünyesinde halkla ilişkiler uzmanı olarak görev yaptığı, ayrıca spor iletişimi alanında da deneyim kazandığı belirtiliyor.

Gonca Çelikkıran kaç yaşında?

Gonca Çelikkıran'ın doğum yılına ilişkin farklı bilgiler bulunsa da birçok kaynakta 1976 doğumlu olduğu belirtiliyor. Buna göre Çelikkıran'ın 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 50 yaşında olduğu ifade ediliyor.

Aziz Yıldırım ile arasında yaklaşık 23-24 yaş fark bulunuyor.