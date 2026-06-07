Proje başlatıldı: 15 milyon istiridye denize bırakılacak! İşte sebebi

Kuzey Denizi'nde yıllar önce yok olan istiridye resifleri için harekete geçildi.

İngiltere'de deniz ekosistemini yeniden canlandırmayı amaçlayan dev bir çevre projesi kapsamında, 15 milyondan fazla genç istiridyenin Kuzey Denizi'ne bırakacak.

Orkney Adaları açıklarında yürütülecek çalışma, İngiltere sularındaki en büyük deniz restorasyon projelerinden biri olacak.

Projeyi yürüten ekip, istiridyelerin yalnızca kendi popülasyonlarını artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda deniz ekosisteminin tamamına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Uzmanlara göre sağlıklı istiridye resifleri; balıklar, kabuklu canlılar, deniz kuşları ve diğer birçok tür için yaşam alanı oluşturuyor. Bu nedenle istiridyelerin geri dönüşü, deniz yaşamında zincirleme bir iyileşme sağlayabilir.

Özel yöntem kullanılacak

The Guardian'ın haberine göre; Projede kullanılacak genç istiridyeler önce karada özel olarak yetiştirilecek.

Daha sonra denize yerleştirilen ve kalsiyum karbonatla güçlendirilmiş özel yüzeylere aktarılacaklar.

Bu yöntem sayesinde istiridyelerin yırtıcılardan korunması ve hayatta kalma oranlarının artırılması hedefleniyor. Zamanla bu alanların doğal resiflere dönüşmesi bekleniyor.

Projeyi yürüten uzmanlar, Orkney'de uygulanacak modelin başarılı olması halinde İngiltere'nin diğer kıyı bölgelerinde ve Avrupa'nın farklı noktalarında da benzer çalışmaların hayata geçirilebileceğini belirtiyor.