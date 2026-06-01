Aziz Yıldırım'ın stoper hedefi Nathan Ake

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim ile birlikte transfer için de önemli çalışmalar yürütüyor.

Sarı-lacivertlilerde savunmaya takviye gerektiğini dile getiren Aziz Yıldırım'ın listesindeki hedef ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım, Manchester City'den Nathan Ake'yi Fenerbahçe'ye kazandırmak istiyor.

AKE'NİN ŞARTLARI SORULDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Aziz Yıldırım'ın futbol komitesi, Manchester City forması giyen Nathan Ake'nin şartlarını sordu.

TRT Spor'da yer alan haberde, Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana, Nathan Ake için Aziz Yıldırım'dan 11 milyon euro talep ettiği bilgisi yer aldı.

Masadaki güncel şartlar:

-8 milyon euro bonservis

-6 milyon euro maaş + bonuslar

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Hollandalı stoper Nathan Ake, geride bıraktığımız sezonda Manchester City'de 32 maçta süre buldu.

Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki stoperin, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.