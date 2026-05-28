Baba olan Yaren leylek yavrularına yiyecek taşıyor

Yaren leylek, Bursa Karacabey'e bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki balıkçı Adem Yılmaz'la 15 yıldır kurduğu dostlukla tanınıyor.

Her yıl göç döneminde teknesine konduğu Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu uluslararası medyada da defalarca gündeme geldi.

GÜN BOYU YİYECEK TAŞIYOR

Yaren leylek, bu yıl doğan 5 yavrusunun beslenebilmesi için yoğun bir mesai içinde.

Günden güne büyüyen ve yuva içindeki hareketlilikleri artan 5 yavru için anne ve baba leylekler, gün boyu neredeyse aralıksız şekilde göle uçarak yiyecek taşıyor.

YAVRULAR İÇİN AVLANIYORLAR

Henüz gelişimlerinin başında olan yavruların sağlıklı büyüyebilmesi için ebeveyn leylekler, ağırlıklı olarak küçük yavru balıklar, kurbağalar ve sulak alanlardaki çeşitli böcekleri avlıyor.

Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından "Leylek Köyü" ilan edilen Eskikaraağaç'taki bu tatlı telaş, köyü ziyaret eden doğaseverler ve kuş gözlemcileri tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

