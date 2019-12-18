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Baba ve oğlu teknomarket çalışanlarına saldırdı

Esenyurt’ta bir teknomarkete dizüstü bilgisayarını tamir edilmesi için veren vatandaş, tekrar almaya gittiğinde ortalığı birbirine kattı.

İHA | 18.12.2019 - 09:37..
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Selami B. isimli bir kişi, yaklaşık bir hafta önce bozulan dizüstü bilgisayarını tamir edilmesi için İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir teknomarkete teslim etti.

MAĞAZA ÇALIŞANINA SALDIRDI

Servise gönderilen bilgisayarını almaya gelen Selami B., aynı arızanın devam ettiğini görünce çılgına döndü. Bilgisayarı yapılmadığını öğrenen şahıs, mağaza çalışanına saldırdı.

Baba ve oğlu teknomarket çalışanlarına saldırdı

OĞLU DA GELDİ

Bilgisayarının tamir edilmediğini ileri süren Selami B., servis personeli Muhammet T. ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesiyle Selami B., mağaza çalışanına fiziki müdahalede bulunarak yakasından tutup kendine doğru çekmeye çalıştı. Bu sırada Selami B.’nin yanında gelen oğlunun müdahil olmasıyla birlikte tartışma kavgaya dönüştü.

Baba ve oğlu teknomarket çalışanlarına saldırdı ViDEO

ÇALIŞANLAR YARDIM ETTİ

Kavganın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan baba ve oğlu, ellerine geçen ürünleri fırlatmaya başladı. Bu sırada mağazanın diğer çalışanları da baba ve oğlunu sakinleştirerek ayırmaya çalışsa da, başarılı olamadı. Kavga sırasında bir tezgahın kırılan camı Selami B.’nin karnına saplandı. Bunu gören oğlu ise tekrar çılgına dönerek yine çalışanlara saldırmaya çalıştı. Bu sırada Selami B.’ye ilk yardımı, saldırdığı mağazanın çalışanları yaparak, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Baba ve oğlu teknomarket çalışanlarına saldırdı

KAVGAYA KARIŞANLARI POLİS ALDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Selami B.’yi alarak hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise olaya karışan çalışanları polis merkezine götürdü.

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