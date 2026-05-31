Bacaklarındaki engeli bilekleriyle aştı: Dünya Şampiyonu yürümek istiyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan, doğuştan bacak ve ayaklarındaki kas gelişim sorunu nedeniyle uzun yıllar zorlu bir yaşam süren 19 yaşındaki Raşid Mavigil, sporla birlikte hayatını tamamen değiştirdi. Parkta tesadüfen tanıştığı bir antrenörün yönlendirmesiyle bilek güreşine başlayan Mavigil, kısa sürede hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada büyük başarılar elde etti.

PARKTA BAŞLAYAN HAYAT DEĞİŞİMİ

Raşid Mavigil’in sporla tanışması, Bursa’da bir parkta başladı. Burada İslam Bayraktar ile karşılaşan genç sporcu, aldığı yönlendirme ile bilek güreşine adım attı.

Başlangıçta ailesinden gizli şekilde spora devam eden Mavigil, kısa sürede antrenman temposunu artırarak profesyonel düzeye ulaştı. Haftanın neredeyse her günü çalışan genç sporcu, azmiyle dikkat çekti.

DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUKLARI GELDİ

Henüz 11 yaşında başladığı bilek güreşinde büyük bir yükseliş yakalayan Mavigil, kısa sürede ulusal ve uluslararası başarılar elde etti. Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu, 4 Avrupa şampiyonluğu ve 14 Türkiye şampiyonluğu bulunan genç sporcu, aynı zamanda çok sayıda ikincilik ve üçüncülük derecesi de elde etti.

Engelli kategorisinde değil, genel kategoride yarışan Mavigil, rakipleri karşısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

HEDEF: HİNDİSTAN’DA YENİ BİR DÜNYA ZAFERİ

Başarılı sporcu, gözünü 2026 yılında Hindistan’da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na çevirdi. Hedefinin bir kez daha dünya şampiyonu olarak “yenilmez bir tarih” yazmak olduğunu belirten Mavigil, çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

11 AMELİYAT GEÇİRDİ, 12’NCİ İÇİN DESTEK BEKLİYOR

Hayatının büyük bölümünü tedavilerle geçirmek zorunda kalan Mavigil, bugüne kadar 10’u Rusya’da, 1’i Türkiye’de olmak üzere toplam 11 ameliyat geçirdi.

Sağ ve sol bacaklarında kas uzatma operasyonları geçiren genç sporcu, yeniden yürüyebilmesi için sol bacağına yapılması gereken 12’nci ameliyatın hayati önem taşıdığını söyledi. Ancak operasyonun yüksek maliyeti nedeniyle maddi destek ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.

“YENİLMEZ BİR TARİH YAZMAK İSTİYORUM”

Yaşadığı süreci anlatan Raşid Mavigil, sporla birlikte hayata tutunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Rusya’da 10 ameliyat oldum. Türkiye’de de bir operasyon geçirdim. Şimdi sol bacağım için yeni bir ameliyat gerekiyor. Maddi olarak zorlanıyoruz. Destek bekliyorum. Spor hayatımda ise çok büyük başarılar elde ettim. Dünya şampiyonluklarım var. Hedefim yeniden dünya şampiyonu olmak ve yenilmez bir tarih yazmak.”

GENÇ ŞAMPİYONLARA İLHAM OLUYOR

Mavigil, yalnızca kendi kariyerini değil, yeni sporcuları da yetiştiriyor. 14 yaşındaki Murat Emin Kaya, onun izinden giderek önemli dereceler elde etti.

Genç sporcu Kaya, Raşid Mavigil’i örnek aldığını belirterek onunla aynı salonda çalışmanın kendisi için büyük motivasyon olduğunu söyledi.

“ŞAMPİYON YETİŞTİRMEK EN BÜYÜK HEDEFİM”

Gelecekte antrenör olmak istediğini söyleyen Mavigil, yalnızca bireysel başarı değil, yeni şampiyonlar yetiştirmeyi de hedeflediğini ifade ediyor. Spor salonundaki disiplinli çalışmalarıyla hem kendisine hem de genç sporculara örnek olmaya devam ediyor.