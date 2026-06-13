BAE, İran'a 10 milyar dolar fon aktarma iddiasını yalanladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), uluslararası medyada İran'a fon aktarımı yaptığı yönünde çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Birleşik Arap Emirlikleri, bazı uluslararası medya kuruluşları tarafından yayınlanan ve BAE'den İran'a 3 milyar ABD doları da dahil olmak üzere para transferi yapıldığı iddialarını kesin bir dille yalanlamaktadır."

"DONDURULMUŞ İRAN FONLARI SERBEST BIRAKILMADI"

Açıklamada, iddiaların tamamen asılsız ve temelsiz olduğu, dondurulmuş İran fonlarının hiçbirinin BAE aracılığıyla serbest bırakılmadığı, transfer edilmediği veya buna kolaylık sağlanmadığı belirtildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı, medya kuruluşlarına doğruluğa önem verme, resmi kaynaklara dayanma ve doğrulanmamış bilgileri ve asılsız iddiaları yayınlamaktan ve yaymaktan kaçınma çağrısında bulundu.

3 MİLYAR DOLARIN AKTARILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Uluslararası medyada çıkan haberlerde, BAE'nin İran'a 10 milyar dolar fon aktarmayı kabul ettiği, bunun 3 milyar dolarının zaten aktarıldığı iddia edilmişti.