Bağcılar'da 3 şüpheliden biri, hırsızlık yapmak için girdikleri evin kamerasını kaçtıkları yöne çevirdi. Kamerayı çevirdikleri yönü şaşıran hırsızlar, yakayı ele verdi.

Kazım Karabekir Mahallesi üzerinde 11 Haziran'da sabaha karşı meydana gelen olayda bir eve giren 3 kişi, içeride bulunan 100 dolar ve 400 lirayı alarak kaçtı.

Olayın duyulması üzerine soruşturma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde hırsızları fark etti.

KAÇACAĞI YÖNE ÇEVİRDİ

Şüphelilerden birinin, görüntülenmemek için güvenlik kamerasının yönünü yanlışlıkla kaçacakları yöne doğru çevirdiği görüldü. Polis, kamera görüntülerinde şüphelilerden birinin kimliğini belirledi.

Bağcılar'da hırsız kamerayı kaçacağı yöne çevirdi VİDEO



22 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ

Daha önceden 22 kez hırsızlık suçundan yakalanan Kadir K., gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelinin, 2 arkadaşı ile birlikte hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.



Polis kimliğini tespit ettiği firardaki iki şüpheliyi yakalamak için harekete geçerken, adliyeye sevk edilen Kadir K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.