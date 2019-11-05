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Bağdadi'nin ablası Suriye'de yakalandı

Rasmiya Awad adlı kadının 5 çocuğu ile birlikte Türk istihbaratı tarafından Azez'deki bir treyler konteynerinde yakalandığı belirtildi.

REUTERS | 05.11.2019 - 08:50..
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Bağdadi'nin ablası Suriye'de yakalandı

ABD operasyonunda ölen DEAŞ'ın eski lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad, Türk güvenlik güçleri tarafından Suriye'de yakalandı.

AP ve Reuters haber ajanslarının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdıkları haberlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalandığını Twitter paylaşımıyla doğruladı.

ALTUN'UN AÇIKLAMASI

Altun açıklamasında, "Türkiye'nin teröre karşı mücadelesi ideolojisinden ya da kökeninden bağımsız olarak tüm şiddetiyle devam etmektedir. Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması terörle mücadele operasyonlarımızın başarısının bir diğer örneğidir." ifadelerini kullandı.

Bağdadi'nin ablası Suriye'de yakalandı

5 ÇOCUĞU İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Haber ajansları, 65 yaşındaki Rasmiya Awad'ın Pazartesi akşamı Türkiye'nin kontrolündeki Azez kentinde eşi, gelini ve 5 çocuğu ile birlikte yakalandığını duyurdular. AP'ye konuşan üst düzey Türk yetkili, Awad'ın ailesiyle birlikte Azez'deki bir treyler konteynerinde yakalandığını söyledi.

Bağdadi'nin ablası Suriye'de yakalandı

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