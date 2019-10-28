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Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer

İdlib'de yaşanan çatışmada ölen DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü yer havadan görüntülendi.

AA | 28.10.2019 - 13:11..
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ABD Başkanı Donald Trump, dün bir basın toplantısı düzenledi. Trump, bu toplantıda terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.

ABD ASKERLERİ ÇATIŞMAYA GİRMİŞTİ

İdlib'in Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti.

Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer

Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer VİDEO

ÇATIŞMANIN YAŞANDIĞI YER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Söz konusu çatışmaların yaşandığı yeri havadan da görüntüledi. Drone ile çekilen görüntülerde, 3 evin yerle bir edildiği, evlerin etrafındaki çadırların zarar gördüğü anlaşılıyor.

Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu da kameraya yansıdı.

Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin dün yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer

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