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Bağlar'da mazbata en yüksek ikinci oyu alana verilecek

YSK, Diyarbakır Bağlar'da seçimde karar değişikliğine gitti. En yüksek ikinci oyu alan adaya mazbata sunulacak.

AA | 12.04.2019 - 15:01..
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Diyarbakır Bağlar'da belediye başkanı seçilen HDP'li aday Zeyyat Ceylan'ın, KHK kapsamında ihraç edildiği için mazbata alamayacağına, en yüksek ikinci oyu alan adaya mazbata verilmesi gerektiğine karar verdi.

İTİRAZDA BULUNDU

AK Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Beyoğlu, HDP'nin Bağlar Belediye Başkan adayı Zeyyat Ceylan'ın öğretmen olarak görev yapmakta iken kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında ihraç edildiği için mazbata alamayacağı gerekçesiyle itirazda bulundu.

Beyoğlu, YSK'ye sunulmak üzere İl Seçim Kurulu'na yaptığı başvuruda, 31 Mart 2019'da merkez Bağlar ilçesi Belediye Başkanlığı seçiminde HDP'nin adayı Ceylan'a, seçilme yeterliliğine sahip olmaması nedeniyle mazbata verilmemesi ve en yüksek ikinci oyu alan adaya mazbata verilmesi gerektiğini ileri sürmüştü.

MAZBATA VERİLECEK

YSK, KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin oy birliğiyle aldığı karar gereği, Bağlar'da Ceylan'a mazbata verilmemesi gerektiğine hükmetti. Kurul, Ceylan yerine ikinci sırada kazanan adaya mazbata verilmesini kararlaştırdı.

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