Bagok Dağı'nda teröristlerle çatışma: 4 asker yaralı

Günyurdu köyü kırsalı, Bagok Dağı'nda güvenlik güçlerince fark edilen bir grup terörist, 'Teslim ol' çağrısına ateş açarak karşılık verdi.
4 ASKER YARALANDI
Açılan ilk ateşte 4 asker yaralanırken, çatışma çıktı.
Yaralı askerle, bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
BİR ASKERİN DURUMU AĞIR
Acil Servis'te tedaviye alınan askerlerinden birinin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.