Bagok Dağı'nda teröristlerle çatışma: 4 asker yaralı

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, kulübe ve taraftarlara teşekkür ederek başarı sözü verdi.

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Öğretmenler için mazerete bağlı yer değiştirme tarihleri

Kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 5-9 Ağustos'ta alınacak.