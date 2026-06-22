Bahçede 200 yıl boyunca saksı olarak kullanıldı, 1700 yıllık tarihi eser çıktı

İngiltere'de bulunan Blenheim Sarayı'nın bahçesi, sadece ziyaretçileri değil, tarihçileri de şaşkına çeviren bir sırrı yıllarca sakladı.

Saray arazisinde iki yüzyıl boyunca lale saksısı ve süs havuzu olarak kullanılan mermer bir panelin, aslında MS 3. yüzyıla ait nadide bir Roma lahdinin parçası olduğu anlaşıldı.

Sıradan bir saksı değil, tarihi bir eser

18 yüzyıldan beri saray arazisinde bulunan bu mermer eser, uzun yıllar boyunca bir kurşun tekneye sabitlenmiş halde kullanıldı.

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığındaki bu mermer, Roma İmparatorluğu döneminde çok zengin bir kişi için hazırlanan görkemli bir taş tabutun günümüze ulaşan son parçasıydı.

Eserin üzerindeki kabartmalarda şarap tanrısı Dionysos, Herkül ve Ariadne gibi mitolojik karakterler yer alıyor.

Herkes gördü ama kimse fark etmedi

Bu ilginç hikayenin en dikkat çekici yanı, eserin aslında hiç kaybolmamış olması. Tarihçiler ve sanat uzmanları, lahdi yüzyıllardır çizimlerden ve antika kayıtlarından zaten biliyordu. Hatta 2010 yılında sarayı gezen bir turist, fotoğrafını çektiği eser için internette "Roma lahdine benzeyen bir çiçeklik" diye not düşmüştü.

Herkesin gördüğü bu eser nasıl fark edilmedi?

Ziyaretçiler, saray görevlilerinin eserin değerini zaten bildiğini varsaydı. Birçoğu ise eseri gerçek bir Roma kalıntısı değil, saray bahçelerinde sıkça kullanılan dekoratif bir "taklit" sandı. Saray yönetimi, 2016 yılında bir uzman tarafından uyarılana kadar eserin gerçek değerinden haberdar değildi.

Sırrı hala tam olarak çözülemedi

"Blenheim Lahdi" olarak adlandırılan eser, restorasyon işlemlerinin ardından artık saray içinde, güvenli bir şekilde sergileniyor. Ancak lahitle ilgili bazı sorular hala gizemini koruyor. Eserin tam olarak nereden getirildiği, kimin tarafından satın alındığı ve İngiltere'ye nasıl ulaştığına dair hiçbir kayıt bulunmuyor. Araştırmacılar, aradan geçen iki yüz yılın ardından bu soruların cevaplarının asla öğrenilemeyebileceğini düşünüyor.