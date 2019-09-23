Bahçeli taburcu oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sabah Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu iyi olduğu belirtilen Bahçeli şu sıralar hastaneden taburcu oldu.

SAĞLIK BAKANI KOCA ZİYARET ETTİ

Taburcu işlemlerinin yapıldığı sırada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahçeli'yi ziyarete geldi. Ziyaret çıkışında açıklama yapan Koca, Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Bahçeli taburcu oludu VİDEO

KENDİSİNİ BEKLEYENLERİ SELAMLAYARAK MAKAM ARACINA BİNDİ

Ardından MHP lideri hastaneden çıkış yaptı. Bahçeli kapıda kendisini bekleyenleri selamladı. Doktorlara teşekkür eden Bahçeli, ardından makam aracına binerek hastaneden ayrıldı.

GENEL MERKEZ'E GEÇTİ

MHP liderinin hastaneden Genel Merkez'e geçtiği belirtildi.