Bahçeli taburcu oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sabah Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu iyi olduğu belirtilen Bahçeli şu sıralar hastaneden taburcu oldu.
SAĞLIK BAKANI KOCA ZİYARET ETTİ
Taburcu işlemlerinin yapıldığı sırada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahçeli'yi ziyarete geldi. Ziyaret çıkışında açıklama yapan Koca, Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını söyledi.
KENDİSİNİ BEKLEYENLERİ SELAMLAYARAK MAKAM ARACINA BİNDİ
Ardından MHP lideri hastaneden çıkış yaptı. Bahçeli kapıda kendisini bekleyenleri selamladı. Doktorlara teşekkür eden Bahçeli, ardından makam aracına binerek hastaneden ayrıldı.
GENEL MERKEZ'E GEÇTİ
MHP liderinin hastaneden Genel Merkez'e geçtiği belirtildi.